Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

В ряде стран произошел сбой в работе сервисов компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сначала сообщалось о проблемах в работе WhatsApp (принадлежит Meta). Пик сбоя был зафиксирован в 21:25 мск. Пользователи приложения отмечают проблемы в функционировании приложения. Также возникают сложности при получении сообщений.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp в соцсети Х (бывш. Twitter) отмечается, что в настоящее время идет работа по устранению сбоя.

Кроме того, был зафиксирован сбой в Instagram и Facebook (запрещены в РФ как экстремистские) — так, в США поступило 5 тыс. сообщений о проблемах в работе приложения Instagram и отражении ленты. Некоторые пользователи также пожаловались на работу Facebook.

Накануне вечером произошел сбой в мессенджере Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой картинок, видео, а также голосовых сообщений и видеосообщений.