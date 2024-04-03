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Politico сообщила о требовании Индонезии и КНР к ЕС не изымать активы РФ

Politico: Китай и Индонезия призвали ЕС отказаться от конфискации активов России
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Фото: ТАСС/dpa/Michael Kappeler
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Китай, Индонезия и Саудовская Аравия потребовали от Евросоюза отказаться от конфискации российских замороженных активов. Об этом 3 апреля пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Один из собеседников отметил, что перечисленные страны скептически относятся к идее об изъятии имущества РФ, поскольку это «создаст прецедент», который в будущем может обернуться и против них.

«На данный момент любой план по захвату замороженных российских активов Европы и использованию денег для помощи Украине отодвинут на второй план. Западные страны ЕС, в частности, яростно сопротивляются этому, опасаясь юридических последствий и потенциальной дестабилизации еврозоны», — говорится в материале.

При этом, отмечает газета, вариант конфискации российского имущества всё еще остается «привлекательным». Это связано с давлением США и Великобритании, а также необходимостью продолжать финансирование Украины, указали журналисты.

Саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для помощи Киеву 1 февраля. Условием предоставления финансовой помощи станет соблюдение демократических норм и верховенства права.

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20 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил членам объединения направить 90% прибыли от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Он пояснил, что эта часть будет выделена через Европейский фонд мира, а остальные 10% — через бюджет Евросоюза. Также меру утвердила Европейская комиссия. Однако днем позднее саммит лидеров стран ЕС так и не утвердил практических решений по использованию замороженных российских активов.

Затем, 22 марта, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Москва примет ответные меры в случае отправки ЕС доходов от российских замороженных активов на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 марта подчеркнул, что Россия не оставит данный вопрос без решения, вероятно, он может затянуться и на десятилетия. По его словам, передав Киеву активы Москвы, ЕС обрубит сук, на котором сидит.

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