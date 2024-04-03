Маск усомнился в способности Байдена осознавать происходящее
Американский миллиардер Илон Маск убежден, что действующий президент США Джо Байден не осознает, что вокруг происходит и не несет ответственности за свои поступки. Об этом 2 апреля он написал в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Байден конкретно не понимает, что происходит. Вся ответственность лежит на ультралиберальной политсистеме», — написал Маск.
25 марта американский предприниматель заявил о своем разочаровании в демократической партии США, отметив, что Америку спасут только республиканцы.
Также Маск заявлял, что администрация Байдена не делает ничего для решения проблемы с нелегальными мигрантами. Так он прокомментировал заявление шефа полиции Лос-Анджелеса об организации спецгруппы для борьбы с организованными бандами нелегалов, грабящими дома. Маск подчеркнул, что работает с проблемой исключительно полиция, а не правительство страны.
15 марта миллиардер согласился с тем, что отсутствие изменений в миграционной политике США приведет к негативным последствиям для страны. Он сделал репост публикации одного из пользователей, в которой утверждалось, что США придет конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.