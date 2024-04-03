В силы ПВО ЦАХАЛ дополнительно призовут резервистов
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение провести дополнительный призыв военнослужащих в силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ЦАХАЛ сообщила 3 апреля в своем Telegram-канале.
«После оценки ситуации в ЦАХАЛ было решено увеличить личный состав и призвать солдат резерва в систему противовоздушной обороны ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.
Ранее, 31 марта, минздрав сектора Газа подсчитал, что при израильских ударах по Сектору Газа погибли более 32 тыс. человек. Учебный и научно-исследовательский институт ООН 21 марта сообщил, что с начала конфликта в Газе разрушено более 31 тыс. зданий, причем с начала января это число выросло на 20 тыс.
Источники газеты The Times of Israel в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали 6 марта, что власти страны не исключают возможности сохранить военное присутствие в секторе Газа в ближайшие 10 лет. Это понадобится для стабилизации обстановки в анклаве.
Ранее, 27 февраля, представитель израильской армии Анна Уколова заявила «Известиям», что срок окончания операции Израиля в Секторе Газа невозможно определить, потому что он зависит от интенсивности сопротивления радикального палестинского движения ХАМАС, а ЦАХАЛ приходится соблюдать осторожность ради безопасности заложников и мирного населения анклава.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.