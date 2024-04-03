Футболист Пиняев получил травму головы в столкновении с вратарем «Урала»
Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев в среду, 3 апреля, получил травму головы из-за того, что вратарь «Урала» Алексей Мамин прыгнул за мячом в матче Кубка России.
Встреча 1/4 финала прошла в Екатеринбурге, инцидент случился на 72-й минуте игры. Вратарь, выпрыгивая за мячом, выставил колено и нанес игроку «Локомотива» удар. Главный арбитр матча Кирилл Левников просмотрел этот эпизод в видеоповторе, но не стал назначать пенальти. По его словам, Мамин действовал по правилам.
Несмотря на травму, Пиняев смог продолжить игру.
Ранее, 19 марта, сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа на тренировке получил разрыв мениска правого колена. Диагноз голкиперу поставили после медобследования. Травму Куртуа получил в ходе тренировки.