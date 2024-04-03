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В Донецке после обстрела ВСУ скончалась женщина

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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После обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Донецка погибла одна женщина, еще три получили ранения. Об этом 3 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Одна женщина погибла, еще три получили ранения различной степени тяжести вследствие обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадали женщины 1936, 1962 и 1969 годов рождения. В настоящий момент им оказывается необходимая медицмнская помощь, добавил Пушилин.

Кроме того, во время сегодняшнего обстрела в Донецке и Горловке были повреждены два жилых дома. Глава ДНР также сообщил, что были зафиксированы 38 обстрелов со стороны ВФУ и выпущено 113 боеприпасов. Среди прочего применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа и дроны-камикадзе.

По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, противник в течение дня несколько раз обстреливал Донецк, Горловку и село Карловка.

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Накануне «Известия» показали последствия обстрела Донецка. Корреспондент Евгений Быковский рассказал, что в одном из многоквартирных домов насквозь пробита стена, но сведений о пострадавших от попадания снаряда в это здание нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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