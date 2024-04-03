В Тайбэе сохраняется угроза обрушения жилого дома после землетрясения
Один из домов в Тайбэе на Тайване после землетрясения может в любой момент обрушиться. Здание 3 апреля показала журналистка Анна Бердасова.
«Здесь один из входов на ночной рынок. Сейчас его закрыли, покупателей направляют в обход. Причина в том, что здание окончательно пришло в негодность», — рассказала Бердасова.
На кадрах можно рассмотреть поврежденный многоквартирный дом, первый этаж которого отведен под коммерческие помещения, где всё еще продолжает гореть свет.
Бердасова отметила, что людей из дома эвакуируют, потому что он угрожает в любой момент превратиться в груду обломков.
Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Сообщается о 10 погибших и 934 пострадавших. О гражданах России среди жертв природной стихии информации не поступало.
Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Электричества лишились 87 тыс. домохозяйств. Власти оценили ущерб в $60 млн.
Руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская считает, что угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов китайской островной провинции нет. Тем не менее ученые продолжат мониторинг ситуации.
Россиянка Оксана Салахеева, живущая в Тайбэе, рассказала, что ей не пришло оповещение о землетрясении, хотя обычно оперативные службы рассылают уведомления.