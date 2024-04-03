Песков опроверг слова Зеленского о якобы мобилизации в России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в России к лету готовится новая мобилизация, не являются правдой. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это неправда», — сказал он в комментарии ТАСС.

Зеленский в среду в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тыс. человек. При этом украинский лидер не пояснил, откуда у него такие сведения.

Еще в середине декабря президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года» заявлял, что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает, поэтому нет никакой необходимости во второй волне мобилизации.

3 апреля текущего года Минобороны РФ сообщило, что с начала 2024 года в Вооруженные силы (ВС) РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек, а за последние 10 дней — около 16 тыс. граждан. В ведомстве отметили, что в ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».

Как отметил Песков в этот же день, увеличение числа желающих заключить контракт с ВС РФ говорит о мобилизации российского общества и консолидации вокруг президента и тех задач, которые стоят в рамках СВО.