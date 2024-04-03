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Министр обороны Франции обсудил по телефону с Шойгу терроризм и Украину

Le Monde: глава минобороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьен Лекорню провели телефонный разговор. Об этом 3 апреля сообщает Le Monde со ссылкой на коммюнике военного ведомства Франции.

По информации издания, Лекорню в разговоре решительно осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта и выразил солидарность с семьями жертв.

Министр обороны Франции также заявил о готовности Парижа к обмену с Москвой данными в рамках борьбы с терроризмом.

Кроме того, Лекорню отметил, что страна продолжит оказывать Киеву поддержку.

Беседа состоялась по инициативе французской стороны и длилась около часа. В Минобороны РФ пока официально не сообщали о разговоре.

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Последний телефонный разговор между Лекорню и Шойгу состоялся 23 октября 2022 года. Тогда министры обсудили ситуацию на Украине.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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