Министр обороны Франции обсудил по телефону с Шойгу терроризм и Украину
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьен Лекорню провели телефонный разговор. Об этом 3 апреля сообщает Le Monde со ссылкой на коммюнике военного ведомства Франции.
По информации издания, Лекорню в разговоре решительно осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта и выразил солидарность с семьями жертв.
Министр обороны Франции также заявил о готовности Парижа к обмену с Москвой данными в рамках борьбы с терроризмом.
Кроме того, Лекорню отметил, что страна продолжит оказывать Киеву поддержку.
Беседа состоялась по инициативе французской стороны и длилась около часа. В Минобороны РФ пока официально не сообщали о разговоре.
Последний телефонный разговор между Лекорню и Шойгу состоялся 23 октября 2022 года. Тогда министры обсудили ситуацию на Украине.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.