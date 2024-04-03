Ангар в Ростове-на-Дону загорелся на площади 1 тыс. кв. м
В Ростове-на-Дону на площади 1 тыс. кв. м. горит ангар. Об этом 3 апреля сообщило управление МЧС России по Ростовской области.
Здание находится на улице 2-я Луговая, внутри хранится легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар начался примерно в 18:46 мск, по состоянию на 19:35 возгорание удалось локализовать. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
К борьбе с огнем привлекли 68 специалистов и 23 единицы техники.
Очевидцы сообщают, что в городе начался дождь, который способствует тушению.
Ранее, 24 марта, в Богучанском районе Красноярского края загорелся цех с пиломатериалами, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. Специалистам МЧС понадобилось чуть более двух часов, чтобы потушить возгорание. Кроме того, удалось избежать перехода огня на соседние строения.