В аэропорту Пулково задерживают рейсы из-за сложных метеоусловий
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 3 апреля работает в сложных метеорологических условиях. Согласно информации онлайн-табло вылета, на 19:45 мск задержано три рейса.
В пресс-службе воздушной гавани отметили, что проводится очистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противооблединительная обработка самолетов. Кроме того, на запасные аэродромы перенаправлены два судна, которые выполняют рейсы в Санкт-Петербург.
Ранее, в этот день в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС России предупредили, что порывы могут достигать 16–21 м/с, погодные условия сохранятся до 21:00. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности. В тот же день столичная прокуратура сообщила, что на стройплощадке на юго-востоке Москвы погиб рабочий. На высоте на него упало ограждение, которое снесло порывом ветра.