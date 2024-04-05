Находки столичных реставраторов включат в предмет охраны церкви Введения в Барашах

В старинной московской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, обнаружен ряд ценных архитектурных элементов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, находки сделаны в ходе научно-исследовательских работ при подготовке здания к реставрации. По словам Сергуниной, находки дополнят предмет охраны этого объекта культурного наследия федерального значения.

«Введенская церковь была построена в XVII веке. Она представляет собой образец московского барокко. Комплексная реставрация не проводилась здесь больше 50 лет. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего восстановления храма», — рассказала Наталья Сергунина.

В ходе исследования ученые нашли внутристенные лестницы на колокольню и верхнюю открытую галерею и следы белокаменного наличника на внутреннем балконе. На пути в трапезную обнаружился богато украшенный деревянный тамбур с остекленными филенчатыми дверями, состоящими из прямоугольных секций. В стенах нижнего этажа — белокаменные плиты с эпитафиями конца XVII — начала XVIII века. Кроме того, в документ включили характерные для того времени купола — луковичные главы на глухих восьмигранных барабанах.

Введенская церковь в XVII веке была приходским храмом Барашевской дворцовой слободы — поселения царских слуг, сопровождавших войско во время походов. В 1688–1701 годах здание расширили, включив в него часть прежних стен. Свой нынешний облик церковь приобрела после возведения колокольни в 1740-х годах. В 1932 году храм закрыли, наиболее ценные иконы передали в Третьяковскую галерею, а подлинный иконостас и внутреннее убранство уничтожили. Сначала здесь обустроили общежитие для рабочих, а затем — завод электроизделий. Исторический облик фасадов восстановили в 1990 году.