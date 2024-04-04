Как согласовать установку шлагбаума во дворе в 2024 году

В больших городах проблема парковки — одна из самых острых для автомобилистов. Чтобы возле дома не парковались посторонние машины, жильцы и организации перекрывают дворы шлагбаумами. Как законно установить дорожное ограничение в 2024 году и могут ли его демонтировать, рассказывают «Известия».

Где можно устанавливать шлагбаум в 2024 году

Выбор места для установки шлагбаума зависит от ряда факторов. Если для дома утвержден проект межевания, то ограждающее устройство можно установить только в границах придомовой территории в соответствии с проектом.

Во всех остальных случаях шлагбаум можно поставить в любом месте в границах придомовой территории. При этом ограждения не должны перегораживать проезд общего пользования и общегородские улицы.

Также должны соблюдаться требования противопожарной безопасности. На придомовой парковке должно быть достаточно места для подъезда пожарных машин, машин скорой помощи и другой спецтехники.

Как согласовать установку шлагбаума в 2024 году

На дачном участке или земле, которая относится к частной, разрешение на установку парковочного барьера не требуется. Когда же речь идет о многоквартирных домах, понадобятся две трети от общего числа голосов собственников жилья или их законных представителей. При этом проголосовать должно больше половины жильцов.

В первую очередь нужно определить, сколько шлагбаумов и где размещать, составить визуальный план, выбрать подрядчика и уполномоченное лицо, которое будет решать вопросы по установке устройства от имени жильцов.

Если к дворовой территории, которую планируется оградить, примыкает несколько домов, то необходимо получить и согласие соседей. Общее собрание можно провести как в очной, так и очно-заочной форме. Также можно проголосовать на сервисе «Электронный дом».

Заявление, протокол общего собрания и проект размещения шлагбаума с его техническими характеристиками подаются в органы местного самоуправления. Решение о согласовании выносится в течение 30 дней. Оно должно быть согласовано в том числе со службой государственного пожарного надзора и Госавтоинспекцией.

Кто должен платить за установку шлагбаума в 2024 году

Установка шлагбаума проводится за счет средств собственников жилья. Оплата вносится путем ежемесячных взносов или разового сбора средств. Часто деньги на установку собирают с жильцов на собрании товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Однако эти средства можно возместить, подав заявку на субсидию. Получить выплату можно еще до проведения работ по установке ограждающих устройств. Таким образом, не придется собирать деньги с соседей или вкладывать личные средства.

В Москве выделяют 100 тыс. рублей на каждый шлагбаум. Город предоставляет субсидии на подобные устройства с 2015 года. Изначально сумма составляла 50 тыс. рублей, претендовать на нее могли только жители районов в зоне платной парковки. Сегодня воспользоваться выплатой могут все москвичи.

Чтобы получить субсидию, уполномоченному лицу нужно обратиться со всеми документами, включая решение совета муниципальных депутатов, в окружную дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Наличие льгот и их размер в регионах устанавливают самостоятельно. Этот момент лучше уточнять в местных органах самоуправления. При этом расходы сверх установленной суммы, например если планируется поставить не обычный шлагбаум, а антивандальные металлические ворота, придется оплачивать самим.

Когда могут демонтировать шлагбаум в 2024 году

Самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и шлагбаумы запрещено. Если устройство установлено незаконно или с нарушениями проекта, не устраненными в течение месяца, его демонтируют. Но даже когда все формальности соблюдены, шлагбаум всё равно могут снести.

К таким случаям относятся благоустройство территории и проведение общедомовых ремонтных работ. Но перед тем, как демонтировать шлагбаум, должна быть проведена процедура уведомления и согласования.

Штраф за незаконно установленный шлагбаум в 2024 году

Если в ходе проверки или жалобы жильцов выяснится, что ограждение установлено незаконно, устройство демонтируют, а ответственному за установку шлагбаума выпишут штраф за умышленное создание помех в дорожном движении или нарушение требований пожарной безопасности.

Для граждан это влечет предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Должностные лица оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а организации — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей (ст 20.4 КоАП РФ).

Ранее «Известия» рассказали о штрафах за нарушение правил и оплаты парковки в 2024 году.