Тело мужчины с множественными повреждениями нашли в квартире в Москве
Доследственная проверка начата по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в среду, 3 апреля.
«В среду, 3 апреля 2024 года, в квартире жилого дома на Открытом шоссе обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — сказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».
Сотрудники московского СК работают на месте происшествия, выясняются подробности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в этот день в столице в подсобном помещении пиццерии обнаружили тело директора заведения, пишет РИАМО.
По данным источника «Известий», в находившимся рядом мусорном ведре был найден зип-пакет, содержащий остатки неизвестного вещества светлого цвета. Также сообщалось, что у погибшего изъяли телефон.
Позже результаты экспертизы показали, что найденный в мусорном баке заведения пакет содержал метадон общей массой 0,22 г.