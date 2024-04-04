Эксперты назвали шесть критериев выбора сервиса для обслуживания авто

Выбор сервиса для технического обслуживания (ТО) автомобиля по окончании гарантии автопроизводителя — важное решение, от которого будет зависеть качество оказанных услуг и безопасность пассажиров. Эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» рассказали «Известиям» 4 апреля, на какие критерии оценки разных типов сервисов стоит ориентироваться, чтобы принять лучшее решение о ремонте и обслуживании машины.

«Достойный доверия сервисный центр имеет доступ к специализированному оборудованию для проведения диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей. Оно включает в себя оборудование для проведения компьютерной диагностики, оборудование для ремонта и замены двигателей, коробок передач, подвески, электрооборудования и других систем автомобиля», — отметили эксперты.

По их словам, хороший знак, если сервис открыто заявляет, что соблюдает стандарты и рекомендации автопроизводителей, — это позволяет избежать нарушений в процессе ремонта и обслуживания.

Вторым критерием является доступ к подходящим запчастям. Эксперты подчеркнули, что важно, чтобы выбранный для проведения ТО сервис имел доступ к качественным деталям для ремонта и обслуживания автомобилей, а также к техническим жидкостям и маслам, рекомендованным автопроизводителем, в том числе с фирменными допусками.

«Оригинальные запчасти и расходники проще всего найти у официальных дилеров, причем у них они бывают даже дешевле, чем в независимых сервисах, ведь дилеры заключают договоры напрямую с производителем и поставщиками. Но можно сделать выбор и в пользу аналогов: в этом случае важно, чтобы мастер порекомендовал детали, подходящие под конкретный автомобиль. Этот вопрос лучше обсудить до начала работ», — уточнили в сервисе.

Кроме того, следует обратит внимание на профессионализм специалистов. Высокий уровень квалификации сотрудников сервиса — один из ключевых параметров удовлетворенности техобслуживанием, подчеркнули эксперты.

«Проще всего узнать информацию о навыках и опыте сотрудников официальных дилеров и крупных СТО — сетевых и частных, поскольку ее часто размещают на официальных сайтах. Добросовестный сервис не скрывает информацию о подходе к обучению своих сотрудников — если не хватило данных в открытых источниках, их можно смело запрашивать при личном общении до начала работ», — добавили они.

При этом гарантия на работу и устанавливаемые запчасти — не менее важные факторы при принятии решения. Обслуживание автомобиля в сервисном центре, который берет на себя ответственность за проведенные манипуляции, позволит обратиться к мастерам бесплатно, если проблема возникнет повторно, подчеркнули эксперты. Однако специалисты «СберАвто» напомнили, что важно письменно фиксировать условия и сроки гарантии: договоренности на словах не имеют никакой силы.

«Сарафанное радио — отличный помощник в выборе сервиса для проведения техобслуживания. Хороший сервисный центр обладает большим количеством отзывов в интернете: необходимо, чтобы они, во-первых, были от пользователей с историей отзывов, а не ботов, а во-вторых, чтобы компания корректно отрабатывала негативные отзывы, а не обвиняла недовольных клиентов в работе на конкурентов», — считают в сервисе.

Там также указали на то, что еще одной важной деталью публичного образа сервисного центра является его официальный сайт. Он должен быть подробным и существовать долгое время.

«Актуальный не для каждого автомобилиста, но важный для определенных автолюбителей критерий — наличие у СТО опыта работы с конкретной маркой или типом двигателя. Специалисты далеко не каждого сервиса обладают нужным оборудованием или квалификацией для обслуживания премиальных автомобилей, машин не представленных в России брендов или, например, электромобилей. ТО редкого для рынка автомобиля лучше проводить либо у официального дилера, либо в сервисе, специализирующемся на конкретных марках/моделях, либо в клубном сервисе», — заключили эксперты.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что в феврале в России было регистрировано 105 725 новых транспортных средств, из которых 16% составили сделки по машинам, ввезенным по параллельному импорту. С января по февраль рост таких регистраций в абсолютных показателях составил 49%, следует из данных экспертов «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог».