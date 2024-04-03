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Гендиректор оргкомитета «Игры дружбы» рассказал об уникальности спортивного события

Сорокин: «Игры дружбы» бросают вызов гегемонии конкретных организаций
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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«Игры дружбы» бросают вызов гегемонии конкретных спортивных организаций в виде Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 3 апреля заявил генеральный директор оргкомитета «Игр дружбы» Алексей Сорокин «Известиям».

«Я верю в универсальную пользу для спорта крупных коммерческих турниров, которые никаким образом политически не окрашены. Я думаю, чем больше таких турниров, <...> тем лучше. <...> Потому что они бросают вызов конкретным организациям или даже засилью организаций, создают какую-то более широкую палитру возможностей», — сказал он.

Комментируя информацию о том, что российские паралимпийцы не будут принимать участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже, Сорокин заявил, что это несправедливо.

«Если спортсмены принимают участие (в Олимпиаде. — Ред.), то почему не участвовать в церемонии открытия? В чем логика, честно, я не могу понять. Лишний раз попадут в камеру. Такая могучая организация видит в этом опасность?» — сказал Сорокин.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы МОК к спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы в России демонстрируют скатывание организации к расизму и неонацизму. По ее словам, МОК отошел от заявленных принципов.

В тот же день стало известно, что российские гребцы не примут участие в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже из-за дискриминационных условий участия спортсменов из РФ. Олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Известиями» отметила, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет политический заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что комитет уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

До этого, 19 марта, МОК призвал спортсменов иностранных государств отказаться от участия в «Играх дружбы», которые пройдут в России, а также обвинил РФ в попытках политизировать спорт.

Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 14 по 29 сентября в 2024 году. Соревновательная программа будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) выпустил пресс-релиз, согласно которому российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде в Париже вне зачета и в нейтральном статусе. Из-за последнего условия они также не смогут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр. По правилам участия нейтральных атлетов, они выступают под флагом паралимпийского комитета и не значатся в медальном зачете.

Ранее, 8 декабря 2023 года, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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