Строительство новой школы в подмосковном Жуковском завершат к осени
В городском округе Жуковский Московской области 1 сентября планируют открыть новую школу на 1,1 тыс. мест, строительство которой сейчас ведется в пятом микрорайоне. Об этом региональное министерство строительного комплекса сообщает в среду, 3 апреля.
В работах задействованы 170 человек и пять единиц техники. Готовность объекта уже превысила 50%.
«Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей, также строители приступили к отделке помещений», — говорится в сообщении ведомства.
Площадь четырехэтажной школы составляет около 17 тыс. кв. м, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В здании разместятся блоки начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. На прилегающей территории обустроят стадион, спортплощадки, установят детские игровые комплексы.
Полностью завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2024 года.
Также к осени в Подмосковье намерены завершить строительство школы в Пушкинском городском округе.