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Арестован допустивший ДТП на ж/д переезде под Ярославлем монтер

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Фото: t.me/prok76
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Переславский районный суд в Ярославской области арестовал на два месяца монтера, который допустил выезд автобуса на переезд и столкновение с приближающимся поездом. Об этом 3 апреля прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале.

«Переславская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 54-летнему монтеру пути Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги», — говорится в сообщении.

Подозреваемого обвиняют по ч. 4 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Следствие выяснило, что днем 1 апреля монтер находился на рабочем месте в нетрезвом виде и отключил устройство заграждения переезда, нарушив правила использования железнодорожного транспорта. Таким образом, для пассажирского автобуса не было препятствий, и он выехал на переезд под прибывавший поезд.

Суд учел позицию прокуратуры, заключив монтера под стражу до 1 июня 2024 года.

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Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево 1 апреля. Рейсовый автобус маршрута «Бектышево-Переславль» попал под поезд на регулируемом переезде, погибли шесть пассажиров и водитель. Пострадал машинист.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

2 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали монтера пути, который в момент ДТП дежурил на этом переезде.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит по 3 млн рублей родственникам погибших.

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