Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года
По итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) РФ увеличился на 3,6%, что в среднем вдвое превышает аналогичные показатели развитых стран. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.
Российский премьер отметил, что в прошлом году внешнее давление на страну не ослабевало, а только расширялось. Так, по ряду оценок, введенные против РФ рестрикции превышают «все вместе взятые санкции против других стран мира». На данный момент ограничения накладываются уже на зарубежные организации и иностранных лиц, продолжающих сотрудничать с Россией, уточнил премьер.
«Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — добавил Мишустин.
По оценкам Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, при этом есть все предпосылки для попадания в первую четверку. Эту задачу поставил президент России Владимир Путин, подчеркнул российский премьер.
Среди прочего он также напомнил, что в Европе по итогам 2023 года динамика роста ВВП «недалеко ушла от нуля», а в Германии зафиксирована небольшая рецессия в –0,3%.
Ранее, 14 марта, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что экономика России до 2030 года должна стать четвертой в мире при устойчивом темпе роста не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%.
29 февраля Путин в послании Федеральному собранию, отметил что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Путин обратил внимание на то, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны.