Президент Путин провел встречу с ректором Московского госуниверситета Садовничим

Президент России Владимир Путин 3 апреля провел встречу с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил его с 85-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Виктор Антонович, я, во-первых, поздравляю вас с юбилеем», — сказал глава государства в начале встречи и подарил Садовничему букет цветов.

Российский лидер поблагодарил ректора МГУ за работу во благо российской науки и отметил его вклад в образование в стране.

«В самые сложные времена Московский государственный университет под вашим руководством не только выжил, но и развивался, — повторяю, даже в самые сложные времена, — уверенно стоял на ногах», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент спросил Садовничего, какая поддержка требуется университету. В ответ ректор рассказал, что кампусу МГУ нужна дополнительная поддержка на его развитие.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что обсудит данный вопрос с коллегами и помощь будет оказана.

Виктору Садовничему исполнилось 85 лет 3 апреля. Как отметил корреспондент «Известий» Игорь Балдин, за годы работы он написал больше 200 книг, а также стал наставником для тысяч студентов.

Путин в этот же день присвоил Садовничему звание Героя Труда. Он был награжден за «выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».