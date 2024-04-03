Смирновскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

В Москве перекрыли Смирновскую улицу из-за пожара в административном здании. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел ранее в этот день на Смирновской улице в Нижегородском районе города. Загорелось трехэтажное административное здание. На место случившегося прибыли пожарные. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов на втором этаже.

По данным источника, горит помещение маркетплейса. Отмечается, что в здании раздался хлопок, после чего огонь охватил крышу.

Пожару был присвоен первый ранг сложности, площадь возгорания сначала составляла 50 кв. м, отмечает ИА «Регнум». Затем она увеличилась до 200 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва». В связи с пожаром была полностью перекрыта улица.

Ранее 3 апреля пожар вспыхнул в пляжном комплексе «Ясная Поляна» на берегу канала имени Москвы. На территории летнего бассейна воспламенились деревянные постройки около бассейна, уточняет РИАМО. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, отмечает «Москва 24».