Дело возбудили по факту пьяного ДТП с пострадавшим в Мурманске
В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту пьяного ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого серьезно пострадал один из автомобилистов. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале в среду, 3 апреля.
Авария произошла вечером 10 декабря 2023 года на Кольском проспекте. 28-летний водитель Ford врезался во встречную Kia, которую от удара отбросило на попутный легковой Hyundai. 30-летний водитель Kia получил серьезные травмы, позже квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью.
Следствие полагает, что водитель автомобиля Ford «не учел дорожные и погодные условия, не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia». Кроме того, выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, уточняет ИА «Би-порт».
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В марте суд в Чите приговорил 20-летнего автомобилиста к 12 годам колонии за ДТП, в котором погибли два его пассажира. Авария произошла, когда пьяный автомобилист уходил от организованной сотрудниками ГИБДД погони.