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Врач предостерег от вождения автомобиля при опасных заболеваниях сердца

Врач Степаненко: при аритмии за руль автомобиля садиться нельзя
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Водителям с серьезными заболеваниями сердца категорически нельзя садиться за руль. Об этом 3 апреля «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

Специалист рекомендовал всем водителям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обсудить возможность вождения со своим врачом.

«При некоторых патологиях, например при ряде пароксизмальных нарушений ритма сердца, садиться за руль нельзя категорически», — пояснил Степаненко

При этом в большинстве случаев люди, у которых проблемы с сердцем, не имеют в этом отношении ограничений, добавил он. Им назначается оптимальная медикаментозная терапия, благодаря которой пациент может вести полноценную жизнь.

Кроме того, кардиолог подчеркнул, что кардиологические препараты не влияют на способность управления автомобилем.

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Ранее, 7 марта, врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Вера Степанова в разговоре с «Известиями» рассказала об опасных последствиях аритмии. По ее словам, данное заболевание увеличивает риски развития сердечной недостаточности в три раза, инсульта — в пять раз и в целом увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых причин.

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