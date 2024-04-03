Врач предостерег от вождения автомобиля при опасных заболеваниях сердца

Водителям с серьезными заболеваниями сердца категорически нельзя садиться за руль. Об этом 3 апреля «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

Специалист рекомендовал всем водителям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обсудить возможность вождения со своим врачом.

«При некоторых патологиях, например при ряде пароксизмальных нарушений ритма сердца, садиться за руль нельзя категорически», — пояснил Степаненко

При этом в большинстве случаев люди, у которых проблемы с сердцем, не имеют в этом отношении ограничений, добавил он. Им назначается оптимальная медикаментозная терапия, благодаря которой пациент может вести полноценную жизнь.

Кроме того, кардиолог подчеркнул, что кардиологические препараты не влияют на способность управления автомобилем.

Ранее, 7 марта, врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Вера Степанова в разговоре с «Известиями» рассказала об опасных последствиях аритмии. По ее словам, данное заболевание увеличивает риски развития сердечной недостаточности в три раза, инсульта — в пять раз и в целом увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых причин.