Путин назначил Беспалова генеральным директором Российского научного фонда

Президент РФ Владимир Путин назначил ректора Национального исследовательского университета «МИЭТ» (Московский институт электронной техники) Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда. Указ опубликован 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

С 2013 года этот пост занимал Александр Хлунов.

Беспалов работает в МИЭТ с 1994 года. Награжден кавалером Ордена Дружбы и Ордена Почета, является членом совета по науке и образованию при президенте России.

В начале февраля Путин поручил правительству расширить финансирование российской науки. Он указал, что РФ по объему государственных расходов на науку занимает одно из ведущих мест в мире. По его словам, общий объем госрасходов на научные исследования и разработки в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.