Сийярто не ожидает приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

Украину, очевидно, не пригласят вступить в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 3 апреля заявил журналистам после заседания совета глав МИД стран блока.

Министр отметил, что государства альянса хотят повысить свою координационную роль в поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), в чем Венгрия не желает и не станет участвовать.

«Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие», — подчеркнул Сийярто, трансляция выступления велась на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что поставки вооружений ВСУ опасны, потому что втягивают альянс в конфликт и мешают урегулированию. По его мнению, такая помощь Украине — игра НАТО с огнем.

«Мы надеемся, что здравый смысл и желание установить мир и безопасность восторжествуют», — заключил он.

Ранее, 16 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до конца конфликта. Страну могут принять в альянс в будущем, но сейчас ей нужно сосредоточиться на проведении военных реформ.

13 февраля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что не ожидает приглашения Украины в альянс на саммите в Вашингтоне. Бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер сказал 17 февраля, что один-три члена НАТО обязательно заблокируют вступление Украины в альянс, а депутат бундестага Сара Вагенкнехт 14 января предложила стране отказаться от принятия в НАТО ради мирного соглашения с Россией, потому что поставки оружия из стран Запада уже ослабили переговорные позиции Киева.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 14 февраля сообщил, что РФ беспокоит возможность вступления Украины в НАТО, потому что это напрямую угрожает государственной безопасности России.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.