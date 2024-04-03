Минпромторг предрек рост обрабатывающей промышленности минимум на 5% в 2024 году
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности России минимум на 5% в 2024 году. Об этом 3 апреля сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам отчета правительства в Госдуме.
«По результатам года это должно быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности», — сказал он, учитывая показатели за первые два месяца текущего года.
Мантуров также указал, что эффективность производства будет зависеть среди прочего от денежно-кредитной политики.
В середине февраля Мантуров сообщал, что производство стали в РФ по итогам 2023 года выросло на 5,3%. Он также обратил внимание на восстановление объемов производства в химической отрасли, где произошло увеличение на 5% по итогам 2023 года.
Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. По его словам, отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где раньше были западные бренды.
Ранее, 5 февраля, газета Financial Times (FT) писала, что на Западе шокированы из-за способности экономики РФ сохранить стабильность в условиях антироссийских санкций. Как подчеркнули журналисты, западные страны всерьез ожидали, что после введения ими ограничений российская экономика сразу же пойдет на спад, чего не случилось.