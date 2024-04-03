Ямочный ремонт стартовал на улицах города Острова Псковской области
В городе Остров Псковской области дорожники приступили к ямочному ремонту улиц. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщает в своем Telegram-канале.
Одним из первых объектов стала улица Островских Молодогвардейцев. Это одна из основных городских магистралей, по которой в том числе проходит большое количество большегрузов.
«При благоприятных погодных условиях дорожники планомерно охватят ямочным ремонтом все износившиеся участки дорог», — отметил чиновник.
Как уточняет Псковская Лента Новостей, ямочный ремонт проводится с применением битумной эмульсии и бетонной крошки.
Ранее сообщалось, что движение тяжеловесных автомобилей ограничили на территории Пскова с 18 марта по 16 апреля. Такие меры принимаются для сохранения целостности дорог в период переувлажнения земли.