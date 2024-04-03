Британско-китайская MG сертифицирует в РФ конкурента Hyundai Solaris

Компания «Мир-Дистрибьютор», которая представляет интересы марки MG на российском рынке, готовится получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на четыре модели для продаж в РФ. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 3 апреля.

В РФ сертифицируют лифтбэк MG6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS. Начало продаж ожидается в первой половине текущего года. Компактный седан MG5, который находится в том же классе, что и Hyundai Solaris, прошел необходимые испытания и в настоящее время ждет ОТТС.

Седан MG5 длиной 4601 мм будет доступен в РФ с мотором 1,5 мощностью 114 л.с. в связке с вариатором. В списке опций заявлены 10-дюймовый сенсорный экран с Apple Carplay и Android Auto, шесть динамиков, сиденья с электрической регулировкой в шести направлениях, приборная панель с цветным дисплеем и прочее.

Также в этом году на российский рынок планируется вывести лифтбэки MG 7, кроссоверы RХ5, RХ9 и HS PHEV. «Мир-Дистрибьютор» намерена ежегодно реализовывать 20 тыс. автомобилей MG Motor в России. Штаб-квартира MG Motor с инженерно-техническим персоналом располагается в Лондоне, машины выпускаются на заводе концерна SAIC в Китае.

Ранее, 28 марта, еще одна фирма, «ЭмДжи Мотор Рус», заявила, что начнет продажи в РФ седанов MG5 и лифтбэков MG7. Первый будет стоить от 2,48 млн рублей, второй обойдется минимум в 3,97 млн рублей.