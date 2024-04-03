Пожар произошел в пляжном комплексе на берегу канала имени Москвы в Химках
На берегу канала имени Москвы в подмосковных Химках горит пляжный комплекс «Ясная поляна». О пожаре в среду, 3 апреля, сообщили очевидцы, поделившись в соцсетях видео с места событий.
На кадрах видно, что постройки сгорели дотла.
Пожарные выехали на сообщение о возгорании, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.
Причины возгорания и иные подробности устанавливаются.
Ранее, 31 марта, произошел пожар на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края. Открытое горение на площади 500 кв. м было ликвидировано. Сообщалось об одном пострадавшем, его доставили в больницу с переломом. С места были эвакуированы 50 человек, детей среди них не было. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.