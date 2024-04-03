Мужчина погиб при столкновении самосвала с ограждением в Ленобласти
В Гатчинском районе Ленинградской области в результате столкновения самосвала с барьерным ограждением погиб человек. Об этом ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает в своей Telegram-канале.
Авария произошла утром в среду, 3 апреля, на 39-м км федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков. По данным МВД, 50-летний водитель самосвала не справился с управлением, машина врезалась в барьерное ограждение и опрокинулась. Песок, находившийся в кузове, рассыпался по проезжей части.
В результате ДТП водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», третья полоса дороги в сторону Петербурга была временно перекрыта для ликвидации последствий ДТП.
31 марта на автодороге в Забайкальском крае машина Toyota Premio врезалась в барьерное ограждение, после чего перевернулась. Водитель погиб.