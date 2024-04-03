Мантуров дал прогноз продаж автомобилей в РФ по итогам года
По итогам 2024 года продажи автомобилей в России могут составить 1,3 млн единиц. Такой прогноз дал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС 3 апреля.
«Мы изначально в стратегии в планах предполагали, что в этом году объем рынка должен составить примерно 1,3 млн единиц техники всех категорий», — сказал он.
Также, по словам Мантурова, производство в РФ автомобилей всех сегментов по итогам текущего года может составить чуть более 800 тыс. штук.
В начале января Минпромторг сообщал, что продажи новых автомобилей (легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов) в России по итогам 2023 года выросли на 60% по сравнению с 2022 годом и превысили 1,3 млн штук. Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства.
Ранее, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выпуск автомобилей в РФ в 2023 году увеличился на 16% — до 700 тыс. ед. Это стало возможным благодаря запуску ряда новых заводских площадок, отметил он.
Также в этот день сообщалось, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.