Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обрушиться через несколько месяцев. Такое мнение военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов высказал в среду, 3 апреля.

По словам эксперта, такое развитие событий вероятно, если Россия сосредоточит наступление на одном направлении.

«Вполне возможно, потому что украинская армия не получает достаточно ни снарядов, ни патронов, у них не хватает боеспособных частей, они пока еще не сформировали несколько бригад. Я думаю, май — это самое благоприятное время для какого-нибудь удара по слабому участку линии фронта. Выйти на оперативный простор, а дальше уже выполнять задачи по Одессе, Николаеву или Киеву, смотря где будет наноситься удар. Но это вполне реально», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Глазунов отметил, что украинская армия понесла очень значительные потери, у ВСУ не хватает ни тяжелого вооружения, ни самолетов, ни танков. Поэтому пока они сдерживают линию фронта за счет оставшихся боеспособных частей.

«Я думаю, месяц-два, и фронт может покатиться. Прорыв фронта где-нибудь в слабом месте может действительно изменить ситуацию в сторону России», — допустил он.

Ранее в этот день замначальника главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в текущих условиях победа ВСУ на поле боя невозможна, поэтому киевский режим перешел к попыткам атаковать территорию России, сообщает телеканал «360».

По мнению Скибицкого, победа Украины на данный момент невозможна из-за дефицита в ВСУ артиллерийских снарядов и истребителей, пишет Pravda.Ru. Он также отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ имеют военное превосходство над украинской армией.

По словам замглавы ГУР, Украина, не имея возможности победить, начала атаковать объекты, в том числе тыловые, на территории России, передает RT. При этом Киев, по словам Скибицкого, якобы использует процедуру НАТО, известную как «центр тяжести» и предполагающую достижение результата путем тщательного выбора и уничтожения нескольких важных целей.

Ранее в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ и НАТО не способны изменить ситуацию на поле боя. Из-за бессилия противник всё чаще использует террористические методы, подчеркнул Патрушев.

3 апреля Politico со ссылкой на источники сообщило, что оборона ВСУ не сможет выстоять, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте. В настоящее время у украинской армии нет таких технологий, которые позволили бы компенсировать мощь российской армии, подчеркнуло издание.

До этого, 28 марта, газета Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы в ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске (украинское название — Бахмут), после чего последовал провал контрнаступления украинской армии, отметили журналисты.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.