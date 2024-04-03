Захарова: власти Армении продают свой народ ради бонусов от США и Евросоюза

Власти Армении, разрывая связи с Россией ради бонусов от США и Евросоюза (ЕС), «продают свой народ». Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — сказала она во время брифинга.

По словам Захаровой, армянское руководство ведет себя непоследовательно, поскольку еще недавно Ереван указывал на выгоду от сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а сейчас говорит о США и ЕС как о главных партнерах страны.

Комментируя слова главы МИД Армении Арарата Мирзояна, заявившего о неготовности предсказывать будущее в вопросе возможности разрыва дипотношений между Ереваном и Москвой, она подчеркнула, что «такие люди загоняют Армению в тупик».

«Прискорбно слышать такое, особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами», — отметила дипломат.

Ранее, 31 марта, Мирзоян в интервью телеканалу TN заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Также он подчеркнул, что сейчас страна действительно собирается развивать партнерство с США и рядом европейских стран.

29 марта российский посол в Армении Сергей Копыркин заявил, что США пытаются разрушить отношения Еревана и Москвы. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация опасна и может пагубно повлиять на российско-армянские отношения. По мнению Копыркина, Еревану необходимо проявить политическую волю, чтобы сохранить важное для граждан двух государств взаимодействие.

До этого, 19 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что стремления НАТО закрепиться на Кавказе видны невооруженным глазом. Песков усомнился в том, что попытки Североатлантического альянса расширить свое влияние поспособствуют стабильности в регионе.

В тот же день стало известно о том, что банки — участники «Армениан Кард» прекращают обслуживание карт «Мир». В НСПК (Национальная система платежных карт) уточнили, что на сегодняшний день в Армении работают 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Также клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.