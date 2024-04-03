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В Госдуме отчитали покинувших зал во время отчета правительства

Госдума: те, кто ушел во время отчета правительства, могут не переизбираться
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал 3 апреля тех, кто покинул зал заседаний во время отчета правительства, и отметил, что ушедшие могут не переизбираться.

«Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходит, — задумайтесь, что касается самореализации в политике. Те, кто уходит из зала, те, кто уходит в режиме ВКС, смотрит отчет правительства, должны понимать, правительство работает практически круглосуточно. <…> Те, кто ушел, может потом не переизбираться», — сказал он после доклада.

Он заметил, что в начале выступления премьер-министра России Михаила Мишустина было 430 депутатов, а спустя три часа кто-то «отошел передохнуть».

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду 3 апреля выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. В частности, он указал на рост страховых пенсий россиян на 15% в 2023 году, а также на увеличение минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию.

Среди прочего глава правительства отметил шансы России создать хороший электромобиль. По его словам, для осуществления этого необходима соответствующая инфраструктура, на что правительство выделяет денежные средства. Так, уже запущено производство зарядных станций, в 2024 году на эти цели выделено 3,7 млрд рублей на 1337 зарядных станций.

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