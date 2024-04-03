Путин оценил результаты работы главы Сахалинской области Лимаренко

Президент России Владимир Путин оценил результаты работы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко во время разговора посредством видеоконференцсвязи 3 апреля.

Лимаренко попросил президента поддержать его во время запланированных на сентябрь выборов губернатора в регионе.

«Результаты [работы] очевидны, это факт. Безусловно, еще многое вам нужно сделать. Уверен, вы знаете, что и как нужно делать», — ответил Путин.

Российский лидер отметил положительные экономические показатели региона. При этот президент подчеркнул, что администрации региона необходимо обратить внимание на состояние детских садов. Нужно вовремя проводить капитальные ремонты и строить новые учреждения, добавил глава государства.

Также в ходе беседы Путин указал на необходимость связать Сахалин с материковой частью РФ мостом. По его словам, это окажет влияние на темпы развития региона.

Ранее, год назад, Путин указывал на то, что ситуация в Сахалинской области находится под контролем местных властей и развивается в позитивном ключе. Он также выразил надежду, что в регионе и дальше будут делать всё для его усовершенствования, поскольку потенциал его развития очень большой.

Кроме того, по результатам данных Росстата, опубликованных 28 марта, в прошлом году Сахалин вошел в топ регионов по социально-экономическому благополучию, поделив девятое место с Санкт-Петербургом.