Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года
В прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 3,6%. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«По итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сказал он во время выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за 2023 год.
Также премьер подчеркнул, что экономика РФ может войти в топ-4 в мире, несмотря на то, что по оценкам ряда экспертов ограничения против России превышают все вместе взятые санкции против других стран мира.
При этом антироссийские санкции негативно влияют и на экономики стран Запада. Так, в экономике Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована рецессия –0,3%.
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия является образцом экономического развития в условиях санкционного давления. Глава государства подчеркнул, что Венесуэла будет брать пример с РФ и продолжит свое развитие.
Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин поручил обеспечить вход РФ в четверку лидеров по покупательной способности. Уточнялось, что доклад о ходе исполнения должен быть представлен главе государства до 31 марта 2025 года.