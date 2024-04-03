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СМИ сообщили об отказе Бразилии поставлять Украине боеприпасы

Bloomberg: Бразилия отвергла просьбы Запада поставлять боеприпасы Украине
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Lauren Jacoby
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Власти Бразилии отказались поставлять боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) после просьбы со стороны западных стран. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бразильских и европейских чиновников.

«Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева», — отмечается в статье.

Bloomberg также обратило внимание, что дискуссии о закупке боеприпасов между Великобританией и Японией зашли в тупик.

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На прошлой неделе французский лидер Эммануэль Макрон посещал в Бразилию с трехдневным визитом для переговоров со своим коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. До их встречи западная пресса писала про намерение Макрона убедить да Силву сменить свою позицию нейтралитета в отношении российско-украинского конфликта и поддержать Киев. Однако по результатам визита Парижу не удалось повлиять на мнение Бразилиа по этому вопросу, даже во время итоговой пресс-конференции тема Украины практически не поднималась. Президент Бразилии лишь выразил сожаление о том, что военная кампания продолжается.

Ранее, 23 февраля, глава МИД России Сергей Лавров обсудил с да Силвой ситуацию вокруг Украины. За день до этого глава российского внешнеполитического ведомства указал на провал Запада в «украинизации» повестки саммита глав МИД G20, который проходил в Рио-де-Жанейро.

До этого, 10 декабря 2023 года, рассуждая о позиции Латинской Америки по Украине, аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12 отметил, что страны региона не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. В статье журналист обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки, в частности на Аргентине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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