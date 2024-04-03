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ФСБ: в Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию за деньги

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Уфе трех человек, которые планировали устроить диверсию. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Трое уфимцев, поддерживающих дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, 18-летние уфимцы за свои действия должны были получить вознаграждение. Сотрудники ФСБ задержали их с поличным при попытке устроить поджог, на месте были обнаружены инструменты и вещества для осуществления диверсии.

Кировский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Подозреваемым грозит по 18 лет.

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Ранее, 1 апреля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что спецслужбы Украины начали активно вербовать россиян для диверсий. Журналист поговорил с одной из пострадавших. Преступники ввели ее в заблуждение, сказав, что своими действиями женщина поможет поймать мошенников и спасет квартиру. Так, вытянув все сбережения, ее заставили поджечь отдел полиции.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 6 февраля также заявил, что Украина пытается вербовать российских граждан для осуществления поджогов важных административных и инфраструктурных объектов на территории России.

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