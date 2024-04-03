РКК собрал более 1,5 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокусе»

Российский Красный Крест (РКК) собрал на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей. Об этом в среду, 3 апреля, председатель организации Павел Савчук.

«Чуть более чем за неделю с момента трагедии силами неравнодушных граждан и представителей бизнеса нам удалось собрать свыше 1,5 млрд рублей. Специальная комиссия уже приняла решение о выделении срочной помощи 65 семьям, чьи близкие погибли, пострадали или пропали без вести в результате теракта», — приводит «РИА Новости» его слова.

Савчук напомнил, что РКК продолжает работу и призывает всех, кому необходима помощь после теракта, обратиться в организацию. По словам председателя, все запросы рассмотрит Специальная комиссия исходя из принципов гуманизма.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.