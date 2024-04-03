Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2023 году увеличился на 3,6%. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Государственной думе.

«По итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сказал Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что по итогам прошлого года в государствах Европы рост ВВП недалек от нулевого, причем в Германии наблюдается небольшая рецессия: там ВВП снизился на 0,3%. По мнению Мишустина, это происходит из-за обилия антироссийских западных санкций, которые бьют по тем странам, которые их и вводили.

Россия, в свою очередь, успешно прошла адаптацию к возросшему внешнему давлению на экономику. Правительство смогло провести ответственную политику по исполнению бюджета, которое приблизилось к 100%. Доходы государства при этом составили более 29 трлн рублей. Экономика РФ, по словам премьер-министра, всё меньше зависит от экспорта сырья, так как рост ненефтегазовых доходов в 2023 году достиг 25%.

При этом глава правительства отметил, что Россия не должна отказываться от государственных заимствований, потому что долг — это актив, который можно заставить работать на страну. Госдолг РФ при этом находится на уровне 17% — это безопасная отметка.

«Посмотрите на наших бывших, в кавычках, партнеров или на наших сегодняшних партнеров — там всё совершенно по-другому обстоит», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин привел статистику Всемирного банка, согласно которой Россия входит в топ-5 крупнейших мировых экономик. Президент РФ Владимир Путин поставил правительству страны задачу подняться на четвертую строчку этого рейтинга, и премьер-министр заявил, что видит возможности для исполнения этого поручения.

Помимо этого, Мишустин оценил ситуацию с работой зарубежных компаний в России: некоторые производители из США, Европы и Японии под давлением своих правительств ушли с рынка, но РФ реагирует на это с пониманием.

31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб сообщило, что среди стран G20 Россия находится на пятом месте по темпам роста экономики. Лидером рейтинга стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2 до 7,3%. На второй строчке — Китай с 5,2%, на третьей — Индонезия с 5,1%.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с «Известиями» прокомментировал этот факт и отметил, что российская экономика усиливает свою конкурентоспособность относительно стран Европы и Запада в целом. В РФ дешевле ресурсы, сырье и энергия, что снижает и стоимость российских товаров, из-за чего они успешнее соперничают на мировых рынках с продуктами других стран.