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МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с Россией

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
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МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с Россией. Это следует из повестки заседания правительства, намеченного на 4 апреля.

Отмечается, что ведомство предлагает кабмину утвердить постановление о решении правительства о закрытии КПП до «дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты».

Подчеркивается, что в повестку еще могут быть внесены изменения.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
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Ранее, 8 февраля, Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля. По мнению главы МВД Мари Рантанен, в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны границы РФ угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. По ее словам, ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

В середине января Yle сообщал, что Финляндия возведет дополнительные временные заграждения на границе с Россией в целях предотвращения незаконного пересечения.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января.

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