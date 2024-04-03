Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области скончалась в больнице

В Курской области скончалась женщина, получившая осколочные ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) 31 марта. Об этом 3 апреля сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Жительница поселка Теткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за ее жизнь до последнего», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, во время обстрела 31 марта были повреждены пять многоквартирных домов и произошел пожар на расположенном в поселке предприятии.

Днем ранее украинские боевики обстреляли село Гуево Суджанского района области. Тогда никто из жителей не пострадал, уточнил Старовойт, однако получили повреждения четыре домовладения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.