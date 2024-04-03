Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выстоит, если Российская армия сконцентрирует свои силы на одном участке фронта. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Украинские военнослужащие, которые служили под командованием главкома Валерия Залужного до его отставки в феврале, отметили, что картина в зоне боевых действий достаточно мрачная. Благодаря большему числу военных и управляемых снарядов солдаты Вооруженных сил (ВС) России могут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», уточнили они.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине численность армии, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — подчеркнул один из военных источников.

Ранее, 2 апреля, на фоне ситуации на фронте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. С предложением об этом в конце марта выступили депутаты парламента Украины. Так, член оборонного комитета Верховной рады, нардеп от партии «Слуга народа» Юрий Здебский пояснил, что решение мотивировано подготовкой к «худшим сценариям».

28 марта газета Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, после чего последовало провальное контрнаступление украинской армии, отметили журналисты.

До этого, 19 марта, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о продвижении ВС России в зоне спецоперации. При этом он отметил, что, несмотря на успехи российских военных на Украине, Киев заверяет Вашингтон в своей способности удержать линию фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.