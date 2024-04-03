Инфляция в Турции ускорилась до 68,5% и обновила максимум 2022 года

Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% в марте с 67,07% в феврале. Об этом 3 апреля сообщил на своем сайте Институт статистики страны (TUIK).

«Индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 68,50% ежегодно и на 3,16% ежемесячно», — уточнили в ведомстве.

В 2022 году инфляция в Турции составила 64,27%.

Глава минфина Турции Мехмет Шимшек отметил, что месячная инфляция снизилась в марте в соответствии с прогнозами ведомства.

Ускорению темпов роста потребительских цен в Турции способствовало, в том числе, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), в результате которого резко подскочила стоимость практически всех услуг.

Как уточняет «Газета.Ru», группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию в Турции по итогам месяца в 124,63%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 5,68%.

Ранее, 21 марта, комитет по денежно-кредитной политике центрального банка (ЦБ) страны принял решение о повышении учетной ставки с 45 до 50%. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение тренда ежемесячной инфляции, отметили там.

В январе комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение о повышении учетной ставки на 250 базисных пунктов, до 45%. Регулятор отметил, что в декабре 2023 года общая инфляция выросла в соответствии с прогнозом.