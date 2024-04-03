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Экс-начальника отдела Ростехнадзора признали виновным в получение взятки

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Суд в Туле признал 52-летнего бывшего начальника отдела Приокского управления Ростехнадзора виновным в получении взятки в размере 2,3 млн рублей. Об этом региональные СУ СКР и прокуратура сообщают в среду, 3 апреля.

Установлено, что с февраля 2022-го по август 2023 года начальник межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору получил взятку в размере 2,3 млн рублей от директора аварийно-спасательной организации. Передача осуществлялась через подчиненных ему сотрудников.

«Деньги передавались за способствование в заключении договоров на услуги по локализации и ликвидации последствий аварий с подконтрольными управлению организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты. Действия должностного лица пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал бывшего сотрудника Ростехнадзора виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в крупном размере») и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, пишет ТСН24.

В течение последующих шести лет мужчина не имеет права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Также он должен выплатить штраф в размере 2 млн рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

О задержании бывшего начальника отдела управления Ростехнадзора стало известно летом 2023 года. По данным следствия, передача взятки произошла 1 августа.

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