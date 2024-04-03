Тело директора московской пиццерии нашли в подсобке заведения

В Москве в подсобном помещении пиццерии обнаружили тело директора заведения. Об этом 3 апреля «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тело 23-летнего директора пиццерии нашли в служебном помещении кафе по улице Федосьино», — сказал он.

По данным источника «Известий», в находившимся рядом мусорном ведре был найден зип-пакет, содержащий остатки неизвестного вещества светлого цвета. Также сообщалось, что у погибшего изъяли телефон.

Позже результаты экспертизы показали, что найденный в мусорном баке заведения пакет содержал метадон общей массой 0,22 г.

Ранее, 14 марта, стало известно, что в Свердловской области двухлетняя девочка была госпитализирована с отравлением наркотическими веществами. Сообщалось, что мать на некоторое время оставила свою дочь с сожителем. Спустя некоторое время на прогулке она заметила, что девочка странно себя ведет, и обратилась к медикам.