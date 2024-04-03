ВС РФ уничтожили ангар ВСУ для производства и хранения дронов

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ангар для производства и хранения дронов украинской армии. Об этом 3 апреля сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты 164 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Также в среду экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области. Минобороны России показало боевую работу военнослужащих.

До этого, 1 апреля, гендиректор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что специалисты установили место сборки дронов ВСУ «Баба-Яга». Он отметил, что эксперты смогли восстановить полную картину не только боевого применения ВСУ «Бабы-Яги», но и логистику поставок, сборки и координаты тестовых полетов беспилотника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».