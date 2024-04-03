ФСБ пресекла деятельность диверсанта в Челябинской области

Сотрудники ФСБ пресекли диверсионную деятельность жителя Челябинска. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Челябинской области.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Челябинской области было установлено, что виновный, являясь сторонником украинской террористической организации, совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», — говорится в сообщении.

В ведомстве выяснили, что мотивом для диверсанта стала личная ненависть к российским органам власти и желание помешать поставкам вооружений в Вооруженные силы (ВС) РФ для ведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Специалисты регионального УФСБ возбудили и расследовали уголовное дело в отношении преступника, и 3 апреля Челябинский областной суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 281 УК РФ («Покушение на преступление»).

Ранее 3 апреля УФСБ России по Башкирии сообщило, что суд в Уфе арестовал троих 18-летних диверсантов, которые пытались поджечь объект связи в регионе. В их отношении расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 1 апреля рассказал, что украинские спецслужбы стали активно вербовать россиян для совершения диверсий. Одна из пострадавших женщин рассказала, что злоумышленники убедили ее, что она поможет поймать мошенников и спасет свою квартиру, если подожжет отдел полиции. Кроме того, преступники выманили у нее все сбережения.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 6 февраля также заявил, что Украина пытается вербовать российских граждан для осуществления поджогов важных административных и инфраструктурных объектов на территории России.