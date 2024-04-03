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ВС России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом 3 апреля сообщило Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военные отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР, а украинские военные потеряли до 305 человек.

Также Киев потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Накануне, 2 апреля, сообщалось, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на данном направлении. Танкисты использовали цифровые баллистические вычислители и панорамные прицелы «Сосна-У», которыми оснащен современный танк. Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами на дальность около 5 км. Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили положение по переднему краю.

До этого, 1 апреля, оборонное ведомство сообщило об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении. Тогда же ВСУ потеряли РСЗО «Град», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и оружие М119.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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