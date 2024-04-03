Каждый третий россиянин указал на низкое качество китайских авто

Ключевым недостатком автомобилей китайских марок в представлении россиян стало низкое качество, на это указали 37% респондентов по итогам опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщается на сайте центра 3 апреля.

Более четверти опрошенных отмечают недолговечность машин из КНР (28%). На качество металла, слабое лакокрасочное покрытие, слабую техническую составляющую и электронику пожаловались по 7% опрошенных.

Преимуществами китайских авто россияне считают цены (дешевле других) и присутствие на отечественном рынке (легко купить, доступность в обслуживании, наличие запчастей), внешний вид, технологичность.

Согласно опросу, новинки автомобильного рынка представляют потенциальный интерес для каждого четвертого россиянина (25%), они планируют покупку машины для личного или семейного пользования в обозримом будущем.

Японский автомобиль хотели бы приобрести 36% респондентов, российский — 33%, немецкий — 32%. Каждый пятый предпочел бы автомобиль корейского производства (22%), каждый седьмой — китайского (14%). Менее привлекательными для россиян оказались американские (6%) и европейские (за исключением немецких — 4%) машины.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что самой популярной моделью на российском авторынке в марте в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) стал Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели увеличились на 92% и составили 6,4 тыс. автомобилей.

В этот же день стало известно, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.